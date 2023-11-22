المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي يستولون على أراضٍ بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم بحق أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تشييع الفلسطينيين جثامين شهداءهم الذين سقطوا برصاص جنود الاحتلال.

قررت السلطات الإسرائيلية، الاستيلاء على نحو 2.5 دونم «الدونم يساوي 1000 متر مربع »، من أراضي بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما هدمت 6 مساكن تؤوي نحو 20 فلسطينيا وحظيرة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، في سياق اعتداء سلطات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وشقّ مستوطنون اليوم، طريقا بطول 1000 متر تقريبا، يربط بؤرة استيطانية جديدة أقاموها في وادي الحماط بقرية بيرين، ومستوطنة «بني حيفر» المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما اقتحم آخرون أراضي الفلسطينيين في قرية بيرين، واحتجزوا 3 فلسطينيين لساعات.

تخريب 3 آلاف و852 شجرة زيتون

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نفذوا 333 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، مشيرا في بيان، إلى وجود 139 اعتداءً من جانب جنود الاحتلال، و194 اعتداءً آخر من جانب المستوطنين.

وأضاف شعبان، أنّ اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنون، أدت إلى تخريب 3 آلاف و852 شجرة زيتون.

تشييع شهيد فلسطيني في قلقيلية

وشيّع الفسطينيون، جثمان الشهيد الشاب أمير عبد الرحمن مجَّد «30 عاما»، الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة عزون شرق قلقيلية، وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال اليوم، 38 فلسطينيا بينهم 14 مسعفا وجريحين اثنيين.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام عصابات المستوطنون، وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، بحماية قوات الاحتلال وإسنادها، على إحراق «مدرسة زنوتا» الأساسية المختلطة جنوب الخليل، ما أدى إلى احتراق 3 صفوف دراسية، والاعتداء بالضرب على موظفة في المدرسة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنّ الجرائم والاعتداءات تندرج في إطار حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة وزير أمن الاحتلال القومي إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستوطنيين وعناصرهم الإرهابية، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين.

وأضاف أشتية، خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إنّ المطلوب من كل الأطراف هو توحيد الجهود نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة للفلسطينيين.

وفي لبنان، قصفت مدفعية الاحتلال اليوم، منطقة اللبونة في الناقورة أقصى جنوب البلاد بالقنابل الفوسفورية. وكانت غارة جوية شنتها، الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، على الجهة الشمالية من طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل، وتضرر منزل آخر.