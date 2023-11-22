الفيوم تستعد لاستقبال موسم الشتاء بحصر ورفع كفاءة معدات الكسح

تكثف محافظة الفيوم، من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، إذ بدأت في مراجعة وحصر المعدات والمركبات الخاصة بكسح الأمطار ورفع الكفاءة الفنية لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد لاستقبال ظروف الطقس السيئة التي تحدث خلال فصل الشتاء.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، من تنفيذ الحصر الفعلي والميداني للمعدات والمركبات في مختلف مراكز المحافظة، إذ جرى الانتهاء من حصر معدات مراكز سنورس، وطامية، وأبشواي، وإطسا.

حصر معدات مجلس المدينة

ويجرى إجراء حصر معدات مجلس مدينتي يوسف الصديق والفيوم، والمديريات الخدمية، والتي تكثف من إجراءاتها لحصر هذه المعدات، للانتهاء منها خلال بسرعة، فضلًا عن تدبير اعتمادات مالية لإنهاء إجراءات الصيانة المطلوبة لمختلف المعدات لتكون جاهزة لكسح مياه الأمطار.

تأهب ورفع درجة الاستعدادات

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية مع الأرصاد الجوية، وخريطة الطقس، والتأهب ورفع درجة الاستعداد للقصوى، مشددًا على أنّه لن يتم التهاون أو التقصير أو التراخي لتجهيز كافة المعدات، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أزمات أو تراكم مياه الأمطار في أي منطقة أو طوارئ بسبب فصل الشتاء.

مراجعة أعمدة الكهرباء

ويكثف مركز طامية من استعداداتهم لموسم الأمطار بالتنسيق مع ري شرق الفيوم، والكهرباء، وذلك لمراجعة أعمدة الكهرباء المتواجدة على ترعة الجمهورية، والمهددة بالسقوط بسبب سوء حالة التربة في المنطقة، والتي تهدد حياة سكان المنطقة.