تسليم 50 سماعة طبية لدعم ذوي الهمم في قرى ونجوع الفيوم

تمكنت جمعية الأرومان بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من تسليم 50 سماعة طبية دعمًا لذوي الهمم من غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، وذلك ضمن تقديم خدماتها في المجال الطبي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنّه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفقًا لأبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

الارتقاء بقدرات ذوي الهمم

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كافة نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية لديه، وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي

وأشار مدير عام الأورمان، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي لذوي الهمم، والذي يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في محافظة الفيوم، وفي المناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

تسليم 15.7 جهاز تعويضي

وأضتف أنّ جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة نحو 15 ألفًا و700 جهاز تعويضي، و6000 سماعه طبية.

تنفيذ عدة مشروعات خيرية

وذكر إنّ الجمعية نفذت الكثير من المشروعات الخيرية في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى تسليم السماعات الطبية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في الفيوم والقاهرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على الغير القادرين.