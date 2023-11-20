«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار: التقلبات الجوية ستكون أقل حدة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس ذورة الاضطرابات الجوية، حيث سقطت أمطار بدرجات متفاوتة من محافظة إلى أخرى، كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض قيم درجات الحرارة، موضحة أنّ التقلبات الجوية مستمرة اليوم لكن بشكل أقل حدّة من أمس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ البلاد تتأثر بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والمنخفض السطحى الموجود على سطح البحر المتوسط، والذي بدأ التحرك باتجاه المناطق الشرقية شرق مصر، وبالتالي التأثير الأكبر اليوم سيكون على المنطقة الشرقية.

وتابعت: «تسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية بمحافظات دمياط وبورسعيد ومنطقة رفح والعريش، وبعض الأماكن في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، كما تسقط أمطار خفيفة ومتوسطة على مطروح والدقهلية ومحافظات جنوب الوجه البحري».

وأوضح: «قد تصل الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، كما تعتدل سرعة الرياح عن أمس بشكل كبير، وستنحسر سرعات الرياح في بعض الأماكن في جنوب سيناء والسواحل الشمالية».