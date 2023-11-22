محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين في مركز الخدمة ويوجه بحلها

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في زيارة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مدى تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم واستمع لشكاوى بعض المواطنين خلال لقائه معهم، وعمل على حلها فوريا ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة لهم للتيسير على المواطنين في جميع الخدمات لهم.

تقديم أقصى المساعدات لأهالي مطروح

وشدد محافظ مطروح على تقديم أقصى المساعدات لأهالي مطروح وتيسير الإجراءات لهم مع التوجيه للمديريات والإدارات المعنية بسرعة التعامل معها والعمل على سرعة متابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها.

صرف مستحقات مالية

وأعلن محافظ مطروح خلال لقائه المواطنين بمطروح إدراج رصف شارع عيسى بالكيلو 2 شرق مدينة مرسى مطروح خلال الخطة الحالية ردا على طلب أحد المواطنين، كما وجه مديرية التربية والتعليم والمديرية المالية لدراسة وبحث طلب مواطن بشأن صرف مستحقات مالية وغيرها من الطلبات التي وجه محافظ مطروح بمتابعة تسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.