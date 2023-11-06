وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري مع فنزويلا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة الدكتور إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا، اليوم، لبحث آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية، مرحبا بالوزير الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الزراعة في دولته.

وأكد القصير على العلاقات المتميزة بين البلدين، والتوافق في الرؤى بين مصر وفنزويلا خاصة خلال حكم الرئيس السيسي، قائلا إنه يجب أن يرتقي حجم التعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى التحديات التي تواجه ذلك بسبب تكلفة النقل والشحن، الأمر الذي يمكن التغلب عليه من خلال زيادة التبادل التجاري مما يسهم في تقليل تكلفة النقل.

التوسع الرأسي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة

وأوضح أنّ الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الاوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي إجراءات استباقية لتخفيف تأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي المصري، منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه تكلفت أموالا طائلة لمواجهة الفقر المائي.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت أيضا إجراءات مهمة في مجال الصحة النباتية، جعلت صادرتنا تغزو معظم أسواق العالم.

كما أشار إلى أنّ مصر تحقق أعلى إنتاجية عالمية في كثير من المحاصيل الاستراتيجية، وتحتل المركز الأول أفريقيا في الاستزراع السمكي والسادس عالميا، لافتا إلى أنّ مجالات التعاون بين مصر وفنزويلا من الممكن أن تشمل تعزيز الصادرات الزراعية، واستنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وأيضا تحسين السلالات.

وتطرق وزير الزراعية إلى إمكانيات فنزويلا الزراعية الكبيرة، تتمثل في امتلاكها حوالى 24 مليون هكتار صالحة للزراعة، وكذلك مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية والشواطىء المائية، قائلا إن مجالات التعاون يجب أن تشمل أيضا الاستثمار الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين مع ضرورة الإعلان عن القوانين المحفزة للاستثمار في فنزويلا لتشجيع المستثمرين المصريين.

وفي نهاية كلمته اكد وزير الزراعة على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لدولة فنزويلا خاصة أن مصر تمتلك أكبر مركزين في المنطقة للبحث العلمي الزراعي، وكذلك خبرات كبيرة متراكمة ومتنوعة.

ومن ناحيته أكد إيفان خيل، وزير خارجية، لقاء وزير الزراعة مؤكدا على ما طرحه من موضوعات هامة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية للارتقاء بالعلاقات الزراعية إلى مستوى العلاقات السياسية، خاصة وأن بلاده تسعى لتطوير نظامها الزراعي للاستفادة بإمكانياتها الهائلة في هذا المجال، وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

قانون الاستثمار في فنزويلا يعطى ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين

وأشار إلى أنّ قانون الاستثمار في فنزويلا يعطى ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين، مؤكدا على استعداد بلاده لاستقبال رجال الأعمال المصريين فورا وإنتاج السلع الأساسية التي تحتاجها البلدين.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي على أهمية تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأشار إلى إمكانية استيراد بلاده بعض السلع من مصر، وخاصة القطن المصري المتميز وكذلك تصدير ما تحتاجه من اللحوم.