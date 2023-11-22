الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات في قرية فارس بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، عن تقدم كبير في مبادرة حياة كريمة، حيث الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبي لها، مشيرة إلى أهمية هذه المشروعات في قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتي يبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة وتتضمن 9 توابع.

المشروعات تشمل مدارس ومكاتب بريد وخطوط مياه

وتشمل المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتبطين الترع وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب، بالتزامن مع إنشاء 12 مشروعاً أخرى، بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 90 إلى 98%، حيث وتتضمن هذه المشروعات مجمعات خدمية وزراعية ومحطة للمعالجة ولوحة توزيع الكهرباء، إضافة إلى إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

وشدد ناجح مصطفى على ضرورة المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات التقدم في المشروعات، وذلك بموجب تعليمات محافظ أسوان مؤكدا على الالتزام بتحسين مستويات العمل ومعالجة أي ملاحظات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.