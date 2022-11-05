حياة كريمة تزرع 100 ألف شجرة في قرية فارس بأسوان.. أصبحت صديقة للبيئة

نجحت مؤسسة حياة كريمة كريمة بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة أسوان ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ووزارة الري ووزارة الزراعة، في زراعة 100 ألف شجرة مثمرة و700 شجرة كينوكاربس في قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

اختيارها كقرية صديقة للبيئة

واختيرت قرية فارس، كأفضل قرية صديقة للبيئة، خاصة أنه تم إدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن دخولها ضمن مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تضم 9 قرى فرعية وتوابع، لتتحول القرية إلى تجمع ريفي ذكي ومستدام.

حياة كريمة تطلق حوارا مجتمعيا حول مشروعاتها

ونظمت مؤسسة «حياة كريمة» حوارًا مجتمعيًا حول مشروعات المبادرة في مركز الواسطى، حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي مركز الواسطى في شمال محافظة بنى سويف، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القري في جميع القطاعات.

حضر اللقاء العقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومتطوعي حياة كريمة.