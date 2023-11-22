رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة على غزة.. ويدعو لوقف العدوان كاملا

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، باتفاق الهدنة على غزة والذي رعته مصر وقطر، قائلا: «ندعو لوقف العدوان كاملا في غزة والضفة الغربية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل.

ورحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.