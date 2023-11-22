عدد شهداء غزة يتجاوز الـ14 ألف.. و«المكتب الحكومي»: 69% منهم أطفال ونساء

مع كل ساعة تمر على المدنيين داخل فلسطين، يزداد عدد شهداء غزة الذين يقتلون على أيدي الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية «طوفان الأقصى»، التي وقعت يوم 7 أكتوبر الماضي على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية، مبررا بها العدوان الغاشم أحقيته في القصف الشنيع الذي ما زال يشنه على قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

وقبل ساعات من بدء الهدنة الإنسانية التي تستمر لمدة 4 أيام، وصل عدد شهداء غزة إلى أكثر من 14 ألفا و100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 إمرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود منهم أكثر من 4500 طفل وإمرأة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وحول عدد شهداء غزة، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، منذ ساعات، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 46 يوما، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الشهداء 14128 شهيدا، و69% من الضحايا من فئتي الأطفال والنساء.

خسائر بخلاف عدد شهداء غزة

وبخلاف عدد شهداء غزة، تطرق البيان إلى عدد المصابين الذين تخطوا حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء، كما تجاوز عدد المفقودين الـ6800 بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة، فيما بلغ عدد النازحين نحو مليون و500 شخص.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا، كما وصل عدد المقرات الحكومية المدمرة إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة، أما المباني السكنية تدمر نحو 230 ألف بشكل جزئي وهدم كلي لـ44 ألف بناية سكنية.