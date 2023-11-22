«رائحة غريبة».. تفاصيل تسرب غاز بالقرية الذكية في الجيزة

شهد محيط القرية الذكية في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، حالة من الذعر بين موظفي بعض البنوك، بعد اشتمامهم رائحة غاز طبيعي كثيفه داخل القرية.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمركز شرطة كرداسة، من بعض موظفي البنوك بالقرية، بوجود رائحة غاز طبيعي كثيفه داخل القرية.

بالانتقال والفحص، تبين وجود رائحة غاز طبيعي داخل القرية، وبالأخص بمنطقة البنوك، بالاستعلام من مسؤولي القرية، أفادوا بعدم وجود مصدر أو خط غاز طبيعي داخل القرية، وباستكمال الفحص، تبين أن الرائحة المتواجدة ناتجة من شركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش.

ووفقًا للتحريات الأمنية، أشارت إلى وجود أعمال صيانة ببعض التانكات الخاصة بمادة إضافة الرائحة للغاز الطبيعي، ما نتج عن ذلك صدور الرائحة بالمنطقة ، في ذات السياق ورد بعض البلاغات لغرفة عمليات النجدة من قاطني منطقة الشيخ زايد بوجود ذات الرائحة.

وأوضحت التحريات، أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة وبدء انخفاض الرائحة تدريجيا بالمنطقة، وجار متابعة دخول الموظفين لأماكن عملهم بالقريه الذكية، وأثناء الفحص، تبلغ من مستشفي زايد التخصصي، بوصول عدد 7 حالات اختناق من داخل القرية الذكية موظفين بأماكن مختلفة، وجرى عمل جلسات أوكسجين لهم، والحالة العامة مستقرة، وغادروا المستشفى إلى منازلهم.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.