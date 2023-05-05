إصابة 4 طلاب بالإغماء والاختناق إثر تسرب غاز في منزل بالمنيا

أصيب 4 طلاب أثناء نومهم، داخل سكن خاص بقرية دماريس التابعة للوحدة المحلية للبرجاية في مركز المنيا، نتيجة استنشاقهم لغاز بوتاجاز تسرب بالمنزل، وأدى لإصابتهم بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة 4 طلاب بالإغماء والاختناق

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي الجامعي في مدينة المنيا، تتضمن وصول 4 طلاب جامعيين مصابين بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطلاب الـ4 هم: إسلام رمضان 21 عاما، شريف ممدوح 21 عاما، يقيمان في محافظة سوهاج، مؤمن مختار21 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، عبد الفتاح محمد 22 عاما، مقيم في مركز بني مزار بالمنيا، وجميعهم طلاب جامعيين يقيمون في سكن إيجار بقرية دماريس.

تسرب غاز بوتاجاز بمنزل

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن الطلاب الـ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.