محافظ مطروح: خروج 32 مصابا في واقعة تسرب غاز الكلور من محطة مياه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خروج 32 مصابا باختناق غاز الكلور من مستشفى مطروح العام، إثر وقوع حادث تسرب إسطوانة غاز كلور بمحطة رافع مياه السيركو بمدينة مرسى مطروح.

تسرب غاز الكلور في محطة مياه الشرب بمرسي مطروح

كان رافع محطة مياه الشرب في منطقة السيريكو، اليوم الأربعاء، وقع به حادث تسرب غاز الكلور من إحدى الاسطوانات مما تسبب في انتشار الغاز في المنطقة السكنية المحيطة، وإصابة 36 شخصا باختناق من الغاز

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جميع المصابين، إلي أقرب مستشفى وتقديم الاسعافات الأولية لهم، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وانتقل محافظ مطروح للاطمئنان علي المصابين في مستشفى مطروح العام، ووجه بتقديم جميع أوحة الرعاية الطبية الشاملة لهم.

حجز 4 حالات بمستشفى مطروح العام

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن عددا من المصابين خرجوا من مستشفى مطروح العام، وجرى حجز 4 حالات، عبارة عن حالة عناية مركزة وجرى وضعها على جهاز تنفس صناعي، وثلاث حالات تحت الملاحظة منهم، وحالة حجر بقسم الصدر، وحالة حجز في قسم الأطفال.