محافظ أسوان يشكل فريق عمل للمشاركة في ورشة الإدارة المحلية بالمغرب

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل فريق عمل للمشاركة في فعاليات ورشة العمل التي تُعقد في الرباط بالمغرب، تحت عنوان «دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة» في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الجاري.

يحضر الورشة الدكتورة رانيا عبدالرازق، المنسقة العامة لورشة العمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة.

ويمثل محافظة أسوان في الورشة العميد أحمد دنش، المشرف على الاستثمار، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس جورج سامح، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة أسماء محمود، مدير عام البيئة، ونور الهدى محمد، مدير التخطيط.

الورشة التدريبية تلقي الضوء على تجارب ناجحة في الإدارة المحلية

وتهدف فعاليات ورشة العمل إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الإدارة المحلية وتبادل الخبرات حيث تتضمن جلسات وحلقات نقاشية لعرض التجربة المغربية في اللامركزية الإدارية، والتوسع في منح سلطات مركزية لرؤساء الوحدات المحلية، ودورها في تنمية الموارد وإدارة الأراضي ووضع الخطط الاستثمارية.

تبادل خبرات الإدارة المحلية مع دولة المغرب

كما سيتم استعراض تجربة المغرب في إدارة المخلفات الصلبة من خلال زيارات ميدانية لمواقع مختلفة مثل المناطق الحرفية والصناعية وأسواق التجزئة، بهدف فهم كيفية إدارتها وتدوير المخلفات بطرق فعالة.

كما تهدف الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، وتعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة أسوان وغيرها من المناطق.