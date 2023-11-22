مستقبل وطن بالأقصر ينظم ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية بعنوان «المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية»، بحضور العمدة فيصل راجح أمين، مساعد الحزب بالمحافظة ومحمد عمران، أمين التنظيم بالمحافظة.

المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي

حاضر في الندوة التي عقدت بقرية القرايا بمركز إسنا بالأقصر الدكتور صلاح أبو المجد أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة.

تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين

تناولت الندوة مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وذلك لتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم.

أهمية المشاركة في الانتخابات

أكد المشاركون في الندوة أهمية المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بالأصوات في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لإظهار مصر بمظهر مشرف أمام العالم يعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر.

دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كما تم خلال الندوة عرض عدد من الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية والتأكيد على دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.