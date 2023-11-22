تحرير محاضر تموينية وإزالة إشغالات خلال حملتين في مدن الأقصر

شنت شرطة المرافق بالأقصر، حملتين صباحية ومسائية بمدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، تنفيذا لتكليفات اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

مناطق أبوالحجاج وأبو الجود

وأوضح العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملتين استهدفت مناطق ابوالحجاج، وأبوالجود، ومعدية الأهالي، وشرق السكة، والسوق السياحي، وسوق الصنايع، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 23 محضرا

أسفرت الحملتان، عن تحرير 23 محضر إشغال، و8 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، وضبط عدد 4 ميكروفون تسبب ٱزعاج ، و17 محضر مضبوطات متنوعة، و42 محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة، لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.