محافظ الأقصر يستعرض الخطوات التنفيذية لمشروع خدمات الصرف المتكاملة

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والوفد المرافق لنائب وزير الإسكان الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية

واستعرض اللقاء الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء انطلاق تنفيذ المشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

ضمن مبادرة حياة كريمة

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للقرى ومن بينها خدمة الصرف الصحي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى جودة الحياة داخل قرى الريف المصري.