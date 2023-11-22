ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وربع طن سكر مجهولة المصدر في الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الأربعاء، تحرير 41 محضرا ومخالفة تموينية في حملات مكبرة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والتوجيهات الوزارية لتحقيق الانضباط فى الأسواق وضبط المخالفين.

ضبط ربع طن سكر بدون فواتير

وخلال الحملات تم ضبط ربع طن سكر بدون فواتير، و 100 كيلو كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 150 علبة سجائر تباع بسعر مرتفع عن الأسعار المقررة من وزارة التموين.

تحرير 32 محضرا تموينيا

كما تم تحرير 32 محضرا تموينيا شمل عدم إعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار مرتفعة عن الأسعار المقررة من وزارة التموين، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود فواتير، وغلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية، وتحرير 9 مخالفات تموينية للمخابز، شملت انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وانتاج خبز ناقص الوزن.