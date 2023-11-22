وكيل «تعليم الأقصر» يسلم أوامر التكليف للمديرين الجدد بالمبادرة الرئاسية

سلم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أوامر التكليف للمديرين الجدد من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليتسلموا بموجبها عملهم في المدارس التي تم توزيعهم عليها، بحضور صفوت جارح، وكيل المديرية، وإيمان عبد العال، مدير عام التعليم العام.

خطة يومية لإدارة المدرسة

وقال خلال اللقاء: «لتكون مديرا ناجحا لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمَّاً بالقوانين واللوائح المنظمة لها، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتفاظ بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعاً لك وقت الحاجة إليه، كذلك لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة».

عدم تمييز معلم على غيره

يشار إلى أن وكيل تعليم الأقصر، اجتمع بهم في الثامن من نوفمبر الحالي، وأوصاهم بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معاً، حين يستدعي الأمر أياً منهم.