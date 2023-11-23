تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ 1959.. «بقيمة 26 مليار دولار»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ عام 1959، والتي وصلت إلى 26 مليار دولار.

وأشار المركز عبر الصفحة الرسمية له، إلى أن اجمالي مشروعات البنك الدولي وصلت إلى 175 مشروعا جرى تمويلها بقيمة 26 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تتمثل فيما يلي:

أهداف الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي

- دعم مصر في بناء مساحات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية.

- القضاء على الفقر.

- تهيئة الظروف لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة.

- 14 مشروعا تضمها محفظة التعاون الحالي مع البنك الدولي.

- 6.9 مليارات دولار حجم التمويلات.

- 14 مشروعًا جار تنفيذها تشمل المجالات التالية:

- التعليم

- الصحة

- النقل

- البيئة

- الإسكان

- الطاقة المتجددة

- التنمية المحلية

- تحلية المياه

- الحماية الاجتماعية

مشروعات البنك الدولي

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المشروعات تشمل ما يلي:

- دعم تكافل وكرامة

- تطوير نظام الرعاية الصحية

- التنمية المحلية في صعيد مصر

- دعم إصلاح منظومة التعليم

- برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام

- تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي

- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة