وزير الكهرباء: إمكانات الطاقة المتجددة تساهم في زيادة التنافسية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الحكومة المصرية تنتهج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، واستغلال موقع مصر الجغرافي المثالي للوصول للأسواق الدولية للمنتجات الخضراء.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه القناة الأولى، أن إمكانات الطاقة المتجددة تساهم في زيادة التنافسية من حيث تكلفة الفرص الاقتصادية من خلال تعزيز الصادرات بأسعار منافسة للمساعدة على إزالة الكربون من الاقتصاد المحلي، ما يحمي الاقتصاد المصري في المستقبل.

وأشار إلى أنه من خلال منصة «نوفي» نعمل على انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، موضحا أن قطاع الكهرباء قد حقق تقدما جديدا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة القدرات بنحو 10 جيجا وات وذلك في إطار برنامج نوفي.