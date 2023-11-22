المصريين الأحرار بأسيوط ينظم مسيرة ضخمة لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، مسيرة حافلة بالسيارات لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة.

مسيرة المصريين الأحرار بأسيوط

وقام محمد أبو عين، أمين شباب قطاع جنوب الصعيد وفرق شباب أمانات المحافظة بإجراء مسيرة ضخمة استمرت ساعتين طافت مدينة أسيوط والأماكن الحيوية على الأغاني الوطنية، وجرى وتوزيع صور الرئيس السيسي على المارة.

وقال أمين شباب المصريين الأحرار لجنوب الصعيد، إن المسيرة واحدة من خطة الحزب الاستراتيجية لتحفيز المواطنين المشاركة والنزول الشارع والتواصل المباشر ولاقت تفاعلا وترحيبا كبيرا من المارة الذين تبادلوا الهتافات الداعمة والمؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملات طرق الأبواب

وأضاف «أبو عين »، أن توجيهات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل؛ التعامل المباشر مع المواطن والوصول لكافة النجوع والقرى وعدم الاقتصار على المؤتمرات ولذلك فإن حملات طرق الأبواب والجلسات النوعية تطوف محافظات مصر وليست أسيوط وحدها بينما من أسوان إلى مطروح وتأتي بثمار عظيمة.