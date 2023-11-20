حزب المصريين الأحرار ينظم ندوات إدارة الحملات الانتخابية وغرف العمليات

يكثف حزب المصريين الأحرار الفعاليات والندوات حول إدارة الحملات الانتخابية وتشكيل غرف العمليات لأعضاء الحزب، ومنها ما نظمته أمانة الحزب بالسويس لمراجعة التدريبات التي خاضها الأعضاء خلال الفترة السابقة.

ندوات المصريين الأحرار

وعمل عادل فاضل عضو الهيئة العليا و أمين الحزب بالسويس على نقل خبرته المكتسبة من خلال تواجده في غرفة عمليات المركزية بالسويس أثناء الانتخابات الرئاسية 2014 و2018 بحيث تكون حملة انتخابية ناجحة من حيث التخطيط و آلية التنفيذ و المتابعة و التقييم والدعاية الانتخابية ومهارات التواصل.

تطرق للحديث عن التعامل مع الإشكاليات والعقبات من خلال غرفة العمليات والتعامل علي حلها؛ كما أكد فاضل ، أن أعضاء الحزب خاضوا تدريبات مكثفة وعديدة لتسيير مهمة الإعداد والتجهيز وإدارة الحملة الانتخابية بصورة متميزة.

مؤتمر المصريين الأحرار في الإسكندرية

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل نظم مؤتمرا نوعيا مكبرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024- 2030، وذلك بالنادي السوري بمنطقة محطة الرمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، والدكتورة إيناس صبحي أمين المرأة، وريمون ناجي رئيس المركز الإعلامي، وعضو المكتب السياسي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي، ومنى كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسي القيادية بالحزب وقيادات الحزب.