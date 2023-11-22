 «حياة كريمة» تطلق مبادرة «طرق الأبواب» لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة بعنوان «طرق الأبواب»، لتوزيع المواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

انطلاق المبادرة في الجيزة والغربية اليوم

وانطلقت فعاليات المبادرة اليوم بعدد من مراكز محافظتي الجيزة والغربية لدعم المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتوصيل الدعم لهم، استكمالاً لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للوصول للمواطنين الأكثر استحقاقا بجميع أنحاء الجمهورية، وبمشاركة جهود المتطوعين.

يأتي ذلك تزامنًا مع دعم مؤسسة «حياة كريمة» للأشقاء في فلسطين وتقديم الدعم الممكن لهم في إطار دور المؤسسة الإغاثي خارج مصر، لكنها لم تدخر جهدًا تجاه المواطن المصري في جميع قرى المحافظات.

وتواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين توزيع المواد الغذائية على المستحقين بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يجرى وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، إنطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تلعبه المؤسسة لتوفير حياة كريمة لكل فرد وتنمية المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية، تفعيلاً لدور المؤسسات المجتمعية في المساهمة للإرتقاء بمعيشة المواطن المصري.