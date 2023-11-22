«حياة كريمة» تسلّم 73 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي الغربية

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها بالتعاون مع جمعية الأورمان تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في محافظات الجمهورية كافة، حيث نظمت المؤسستان اليوم فعالية كبرى في إطار مبادرة «بيتك عمران» بالغربية، لتسليم 73 مشروع تمكين اقتصادي، وتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في محافظة الغربية.

وأكدت المؤسسة تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، فضلا عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

مبادرة 600 ألف باب رزق

كما تواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة «600 ألف باب رزق» التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.

افتتاح جناح حياة كريمة في جامعة طنطا

يذكر أنّ محافظة الغربية شهدت افتتاح جناح حياة كريمة في جامعة طنطا بحضور رئيس الجامعة وممثلي مؤسسة حياة كريمة، لتعريف الطلاب بأهمية العمل التطوعي والتعريف بالمشروعات القومية بقرى محافظة حياة كريمة.