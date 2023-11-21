محافظ أسوان: نسبة تنفيذ مشروع الصرف في منطقة الشلال بلغت 40%

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الشلال قد بلغت 40% تضمنت إنشاء 3 محطات رئيسية لرفع الصرف الصحي في الشلال، بالإضافة إلى محطتي رفع فرعيتين في منطقتي شيشة والباتنيول.

وكلف اللواء أشرف عطية بالتركيز على أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف في الشلال، وبالتدخل السريع والتعامل الفوري في حالة حدوث طفح أو كسر في خطوط الصرف بالمنطقة.

البدء في إنشاء محطتين فرعيتين

وشدد محافظ أسوان على المسئولين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء في إنشاء محطتي رفع في شيشة والباتنيول، مع الالتزام بالجدول الزمني لمراحل التنفيذ وضمان اكتمال المشروع في المواعيد المحددة، وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحي لسكان منطقة الشلال بشكل موثوق.

اجتماع على هامش استكمال العمل بالمشروع

وعقد اليوم اجتماعا ترأسه محافظ أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة المنفذة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الاجتماع كلف محافظ أسوان بالتنسيق السريع مع الجهات المعنية لضمان انتهاء خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف الشلال، البالغ طوله 300 متر، خلال شهر واحد فقط وكذلك تسليم المحطة مبدئياً لشركة مياه الشرب والبدء في تشغيلها، خاصةً أن الأعمال الإنشائية فيها قد اكتملت بنسبة 100%.