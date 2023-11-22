«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنّ الامتحانات تتم في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ الامتحان يكون على هيئة أسئلة مبسطة ويوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة، ويتم الامتحان في جزء من الحصة ولا يعقد في الحصة الأولى.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الانجليزية وحاسب آلي.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان علوم وتربية فنية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان جبر وهندسة.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الدراسات والتربية الرياضية.