«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر نوفمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة العربية وأحياء وفلسفة ومنطق.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: جبر وحساب مثلثات وفيزياء وتاريخ.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع.