«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر نوفمبر
كتب:
أميرة فكري
02:17 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
امتحان - أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء.
- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.
- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.
- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.
- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة العربية وأحياء وفلسفة ومنطق.
- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: جبر وحساب مثلثات وفيزياء وتاريخ.
- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع.