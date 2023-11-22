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«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر نوفمبر

كتب:

أميرة فكري
02:17 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
امتحان - أرشيفية

امتحان - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

 يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء. 

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة. 

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.  

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا. 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

 يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين. 

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة العربية وأحياء وفلسفة ومنطق.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: جبر وحساب مثلثات وفيزياء وتاريخ.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية والجغرافيا.  

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع. 

 

 

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