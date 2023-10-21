وزير التنمية يطالب المواطنين بتقديم الشكاوى والمقترحات عبر مبادرة «صوتك مسموع»

دعا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «صوتك مسموع» أو عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك تسهيلا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.

التنمية المستدامة

وأكد وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لإتاحة وتعزيز آليات التواصل التي تحقق مشاركة المواطنين في ضوء الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

مبادرة صوتك مسموع

وفي سياق متصل، تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي القليوبية وبني سويف في تنفيذ آليات مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على محاور المبادرة في ظل المشروعات القومية والتطوير الكبير الذي وضعته المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تلقت المبادرة شكوى من أهالي منطقة قرية سندوة مركز الخانكه بمحافظة القليوبية، وتضمنت عدم وجود إنارة ببعض الشوارع العمومية، كما تم تلقت شكوى من أهالي مدينة الوسطى بمحافظة بني سويف لعمل تسوية لطريق جزيرة النور، وعلى الفور تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة المعنية وتم إزالة أسباب الشكوتين وحل المشكلة.