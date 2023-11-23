هل تستحق الأم الجمع بين معاش ابنها المتوفى وزوجها؟.. «التأمينات» توضح

ورد سؤالا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حول، هل تستحق الوالدة المعاش عن ابنها المتوفي إذا كانت تحصل على معاش آخر عن زوجها؟، وهو من أكثر الأسئلة شيوعا، ويسعى عدد كبير من الأشخاص في معرفة الإجابة عليه، وهو ما توضحه «الوطن» خلال السطور التالية.

وأجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن هذا السؤال، قائلة إن الوالدة تستحق الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الابن إذا كان نصيبها في معاش الأبن أكبر من نصيبها في معاش الزوج.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان نصيبها في معاش الزوج مساوي أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن فلا تستحق في معاش الابن.

المستندات المطلوبة لصرف معاش المتوفى

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم المستفيدة أو المستفيد شهادة الوفاة أو تقديم مستخرج رسمي منها.

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

نسب توزيع المعاش على المستفيد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية على توزيع المعاش على المستحقين، كما يلي:

- والد واحد أو والدين: يكون نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: يكون نصف المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، والربع للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على الثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي.