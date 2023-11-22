قافلتان طبيتان للكشف بالمجان على المرضى غير القادرين في الشرقية 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق لدعم (225)مريض بقرى مراكز محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

توقيع الكشف الطبي على 125 مستفيد

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن القافلة الأولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 125 مستفيد بقرى النخاس، وبني شبل وتل حوين وحوض الطرفة وكفر الحلبي والبيوم، بمركز الزقازيق، والقافلة الثانية استهدفت 100 مستفيد بقريتي أبو متنا وصهبرة بمركز الزقازيق، وقريتي سنجة الزبدة والهجارسة بمركز كفر صقر.

الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات

وأوضح أن القوافل الطبية قامت على مدار يومين متتاليين بمستشفى الزقازيق الجامعي وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك».

وأشاد «الطحاوي» بمجهودات منظمات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل العلاجية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.