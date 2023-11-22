تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير اليوم.. «اعرف بكام»

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت تراجعا جديدا لليوم الثاني على التوالي، في سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، بواقع 100 جنيه لكل طن، عبر حركة بيع تداول الأرز الشعير داخل الأسواق الحرة والمتاجر العامة، بالوجهين البحري والقبلي، خلال موسم حصاد الأرز من العام الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجع جيد للغاية، والذي يصب في المقام الأول على جموع المستهلكين في شتي محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- استقر سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة ب 17 ألفا و500 جنيه.

- كما تراجع سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ب 17 ألفاً جنيه، وسط تراجع بواقع 100 جنيه لكل طن مباع.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأوضح إلى توافر كميات كبيرة من المعروض للأرز الشعير للبيع، وهو الأمر الذي يسد احتياجات جموع المستهلكين بالسوق المحلية، وكذلك يحقق فائض كبير، لافتا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، والتي ينتجان بواقع 82% من محصول الأرز المنزرع علي نطاق المساحات المنزرعة من المحصول من العام الحالي 2023.