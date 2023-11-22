«التجمع»: هدنة غزة تأكيد لعمق رؤية مصر بشأن الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية

رحب حزب التجمع بالتوصل إلى هدنة في غزة، وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، إن الوصول لمثل هذا الاتفاق يؤكد عمق الرؤية المصرية بأن الحل الدبلوماسي للصراع الحالي، هو الطريق الوحيد لتجنيب المنطقة التنزلاق في حرب شاملة واسعة النطاق، لا يستطيع أحد السيطرة على مساراتها.

حسم الصراع على أساس حل الدولتين

وقال «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجهد الواضح لمصر منذ بداية الأزمة على كل المستويات يكشف عن استمرار دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال العنف والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يؤكد تمسكها بضرورة العودة إلى المفاوضات لحسم الصراع على أساس حل الدولتين، وأنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان إحلال السلام لصالح كل الأطراف.

أمل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار

أشار مساعد رئيس حزب التجمع، إلى أن اتفاق الهدنة يأتي من أجل تهدئة الأوضاع على أمل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار، وكفرصة لإدخال كل أشكال المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية والوقود إلى غزة، بعد أكثر من 45 يوما من معاناة السكان في ظل تدمير كل فرص الحياة في القطاع.