بعد 47 يوما من الحرب على غزة.. نزوح 1.7 مليون فلسطيني وتدمر 59% من الوحدات السكنية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن بعد 47 يوما من الحرب على غزة، ارتفع أعداد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية نحو 14 ألف مواطن، بينما تجاوز الجرحي أكثر من 33 ألف مواطن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

بعد 47 يوم من الحرب علي غزة.. تعرف على حجم الدمار

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تواجه منذ 8 أيام صعوبة في الحصول على المعطيات الخاصة بالشهداء، خاصة بعد انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وأعلنت أنه بعد 47 يوما من الحرب على غزة، ارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني إلى جانب أكثر من 220 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها لم تتمكن من الاستجابة لمئات النداءات لمساعدة الجرحى أو المحاصرين تحت الأنقاض وإجلائهم.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 59% من الوحدات السكنية مدمرة في قطاع غزة بما يعادل 59% من إجمالي الوحدات، بينها أكثر من56 ألف وحدة سكنية مدمرة كليا، 224 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر مع استمرار القصف الإسرائيلي.

تهديد قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة

وفي 17 نوفمبر، واصلت قوات الاحتلال تهديد المواطنين في الشمال بالنزوح قسرا إلى الجنوب، وذلك بين الساعة السابعة صباحا والرابعة عصرا، ولم يتوفر تقدير لعدد النازحين قسرا بسبب صعوبة الاتصالات.

ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه حتى 11 نوفمبر، كان هناك حوالي 807,000 مواطن يعيشون في مناطق شمال قطاع غزة، يشكّلون حوالي ثلثي المواطنين قبل العدوان الإسرائيلي، ومن المفترض أن الثلث الآخر من المواطنين، حوالي 400 ألف نسمة وفقا لتقديرات «الإحصاء»، قد نزحوا إلى الجنوب.

ويقدّر العدد التراكمي للنازحين قسرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.

ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.