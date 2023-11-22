علاج 408 رؤوس خيل ضمن قافلة بيطرية بكفر الشيخ

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، تنظيم قافلة بيطرية مجانية لليوم الثالث، لتوقيع الكشف الطبي المجاني علي الفصيلة الخيلية بإدارة بيلا البيطرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

علاج 408 رؤوس من الفصيلة الخيلية

وتمكنت القافلة البيطرية من علاج 408 رأس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، منها علاج 185 حالة تجريع، و120 حالة سروجى وتقليم حافر، و13 حالة جراحة، و90 حالة باطنة، وجري صرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين كل أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظاً على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كافة فصائل الحيوانات بها.

ختام القافلة اليوم الأربعاء

وانطلقت القافلة الطبية المجانية التي تُنظمها مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ لعلاج الفصيلة الخيلية، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، أول أمس الاثنين بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، وواصلت أعمالها أمس الثلاثاء بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، واختتمت أعمالها اليوم الأربعاء بمركز بيلا.