صدقي صخر: شعرت بأنني الخائن في الحلقة الأخيرة من «صوت وصورة»

بعد تصدر الفنان صدقي صخر الترند، مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، الذي احتل رقم 1 في مشاهدات منصة Watch it، منذ بداية عرض حلقاته، حيث قدم دور المحامي «لطفي عبود»، مشهد مواجهة مع قاتل عصام الصياد، الذي لم يكن متوقع على الإطلاق، وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء.

وعلق صدقي صخر على تحضيراته للمشهد، قائلًا في بيانٍ: «حضرت نفسي عاطفيا لمشهد خيانة أخويا، وأنه الذي تآمر علي في القضية القديمة، والآن هو أيضًا القاتل، وكيف سيكون ذلك قاسي ومؤلم، أن أخو المحامي الشريف هو القاتل، وكان ذلك تحضيري للمشهد».

وأضاف: «الأمر اختلف ونحن نقوم بالتصوير بعد دخلة البوليس للقبض على أخي، ومع بداية قوله لي (هتسلم أخوك) راح أدائي لشيء مختلف، شعرت بأني أنا الخائن اللي هيبيع أخوه وهو ده الشيء اللي أثر فيّا ولمسني في التصوير ولقتني بعتذر له وأقوله (أنا آسف.. أنا آسف) وكل ما نعيد المشهد فضل ذلك الجزء هو ما يؤثر علي والدموع أصبحت أقوى مني وانتهى المشهد بهذا الشكل».

وعن ردود فعل الجمهور، «جائني ردود فعل كثيرة أن المشهد مؤثر جدًا، ولكن أكثر شيء طريف تعليق الجمهور بأنه في ريفو كنت بتعيطنا بسبب مروان وقولنا أن في المسلسل ده مش هيبقى فيه عياط ولكن حوشت كل العياط في الحلقة الأخيرة فسعدت أن المشهد أثر في الجمهور».

مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.