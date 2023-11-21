هل رضوى بريئة من قتل عصام الصياد؟.. توقعات بأحداث الحلقة 30 من «صوت وصورة»

لا زال الجمهور في حالة من التشويق والإثارة، حيث يتجمع حول أحداث مسلسل «صوت وصورة» وتكثر التساؤلات حول جريمة قتل الفنان مراد مكرم، الذي كشفت الأحداث أنّه لديه العديد من الأعداء.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة

وعرضت الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة أمس، حيث اعترفت «رضوي» التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع لمحاميها «لطفي عبود»، أنّها قتلت الدكتور عصام الصياد وانتهت أحداث الحلقة، ومن المقرر الكشف عن القاتل الحقيقي اليوم خلال أحداث الحلقة 30.

وتوالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن القاتل الحقيقي، وكتب أحد التعليقات «لطفي هيطلع بيحلم ورضوى مقتلتش عصام الصياد»، وتعليق آخر «واضح إن عصام الصياد اتعمل عليه حفلة وكذا حد قتله».

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ30 من مسلسل صوت وصورة الذي يعرض عبر منصة watch it، للكشف عن هوية القاتل، ومن المقرر أن تشهد الحلقة تفاصيل بشأن نهاية كل شخصية من المسلسل.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

يعرض المسلسل عبر منصة watch it، وقنوات dmc يوميًا من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحًا و الـ3 عصرًا، ويعرض عبر dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً.