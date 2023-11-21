الفنان عماد صفوت: أحب أدوار الشر وكنت خائفا من الشخصية في صوت وصورة

أعرب الفنان عماد صفوت عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل «صوت وصورة» المعروض حاليا عبر قناة «DMC»، وقال إن المسلسل جميع ما به عناصر نجاح بداية من شركة الإنتاج مرورا بالمخرج محمود عبدالتواب، والمؤلف محمد سليمان عبد الملك وإضافة إلى الممثلين.

شخصية عبدالتواب في «صوت وصورة»

وأكد أن المخرج محمود عبدالتواب عرض عليه دوران في مسلسل «صوت وصورة»، أحدهم الشيخ عبدالتواب الذي يبدو أنّه متدين لكنه يفتي فتاوى مضللة، مشيرا إلى أنّه جلس مع المخرج واستقرا على شخصية عبدالتواب، التي جذبته رغم من صغر الدور، وقال إنهم اتفقوا على كل شيء في الشخصية بداية من الذقن مرورا بغلق القميص حتى الزرار الأخير.

أدوار الشر

وأكد عماد أنّ ملامحه الحادة هي التي فرضت عليه أدوار الشر بداية من مسلسل «قمر هادي» مع هاني سلامة، وصولا إلى مسلسل «العودة» مع شريف سلامة، مؤكدا أنه سعيد بالأدوار وأنه يحب أدوار الشر للغاية، لكنه يحب أن يلعب الرومانسي والكوميدي خلال الفترة المقبلة، وخاصة الكوميدي لأنه دائما يحب الدعابة في حياته العادية.