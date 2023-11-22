تخصيص 10 آلاف كيلومتر لإنشاء محطات طاقة شمسية في الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10 آلاف كيلو 2 لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء؛ وذلك لإنشاء محطات للطاقة المتجددة.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن تقديره لجهود الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وحصر ودراسة الأراضي الملائمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بنطاقها.

الاعتماد على الطاقة المتجددة في الري والإنارة الحديثة

وأضاف محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تمتلك أكبر مساحة من الأراضي في مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعتمد على الطاقة الشمسية في تغذية نظم الري والإنارة الحديثة.