لجنة الدفاع بـ«النواب»: التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة دليل على قوة مصر

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن نجاح الهدنة في قطاع غزة يدل على قوة الدولة المصرية، وتحديدا الدبلوماسية المصرية التي دخلت مفاوضات وجولات لا حصر لها من أجل القضية الفلسطينية،

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أننا نوجه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على تفوق الموقف المصري في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية، والتي ناقشت القضية الفلسطينية.

استمرار الجهود المصرية لحل الأزمة في غزة

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.