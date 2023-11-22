نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية

استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم الأربعاء، السفير يانج وانمينج، رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية، وذلك بمناسبة زيارته الحالية لمصر، للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء جمعية الصداقة المصرية الصينية.

حضور لفيف من الدبلوماسيين

شارك في اللقاء السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير محمود عامر، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق آسيا، وبحضور كل من السفير علي الحفني، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير لياو ليتشيانغ، السفير الصيني في القاهرة.

تعزيز العلاقات بين الشعبين

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تم استعرض الاجتماع الأنشطة المتنوعة والمكثفة لجمعية الصداقة المصرية الصينية لتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين، وهو ما انعكس على مستوى المشاركة في الاحتفال، الذي أقامته الجمعية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإنشائها.

كما تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتي سيتم الاحتفال بمرور عشرة أعوام على ترقيتها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2024، بالاضافة إلى التعاون في إطار الشراكة الصينية الأفريقية.