ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نتائج حملة تموينية شنتها بالتعاون مع مباحث التموين بالإسكندرية لمراقبة الأسواق والأسعار، وضبط السجائر المجهولة المصدر.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحملة تمت بناءً على توجيهات على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأنه جرى تشديد الرقابة على المحلات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ومعرفة مصادر السجائر.

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سجائر مجهولة المصدر

أضاف القلش، أن الحملة شملت إدارة العجمي التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية، وأسفرت عن ضبط عدد 950 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

حملات مستمرة لوقف ارتفاع الأسعار غير المبرر

وأكد القلش، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام، وأن الحملات التموينية ستستمر على مستوى الإسكندرية، لوقف ظاهرة ارتفاع أسعار بيع السجائر، ووقف تجارتها في بالسوق السوداء، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لكل من يتلاعب بأسعار السلع أو يتاجر في منتجات مجهولة المصدر.