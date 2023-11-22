أهالي أسيوط يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمؤتمر «مستقبل وطن»

توافد الآلاف من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، على أرض الملاعب بمدينة أسيوط، للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لدعم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي.

مسيرات بصور الرئيس السيسي

شهدت شوارع مدينة أسيوط، توافد ومسيرات لأهالي محافظة أسيوط، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي واللافتات التي تدعم الرئيس للمشاركة في المؤتمر الجماهيري لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهالي أسيوط

وتوافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين لحزب مستقبل وطن، على مقر المؤتمر الجماهيري للحزب للمشاركة في المؤتمر الجماهيري مصطحبين أهالي دوائرهم.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مقر المؤتمر الجماهيري، لتأمين المواطنين والتصدي لأي أعمال تخريبية.