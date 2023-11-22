رئيس جامعة الأقصر يبحث مع المستشار الثقافي الروسي تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مارات جاتين المستشار الثقافي الروسي في مصر، بحضور الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، والدكتور عاصم العماري، عميد كلية الألسن الأسبق، والدكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أبو الحسن، وكيل كلية الألسن لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

فتح فصل لغة روسية بالكلية

وبحث رئيس جامعة الأقصر مع المستشار الثقافي الروسي سبل التعاون المشترك وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة الأقصر والجامعات الروسية خصوصاً في المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما تطرق اللقاء إلى إمكانية دعم فتح فصل لغة روسية بالكلية على غرار فصل كونفوشيوس، بالإضافة إلى ابتعاث الطلاب غير الناطقين بالعربية لدراسة اللغة العربية في قسمها بكلية الألسن، وعمل منح دراسية لطلاب جامعة الأقصر للدراسة في روسيا.

دعم الكليات

وتناول اللقاء أيضاً إمكانية دعم كليات الآثار والسياحة والفنادق والألسن والعلوم في مجالات تنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية والثقافية المختلفة.

وسبق لقاء رئيس جامعة الأقصر أن أجرى السيد مارات جاتين المستشار الثقافي الروسي في مصر زيارة إلى كلية الألسن، حيث كان في استقباله الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد الكلية.

منح المركز الثقافي الروسي

وشملت الزيارة لقاء طلاب قسم اللغة الروسية بالكلية حيث تحدث عن الفرص المتاحة أمامهم للاستفادة من المنح الدراسية والأنشطة التي يقدمها المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وفي ختام الزيارة أهدى المستشار الثقافي الروسي مجموعة من الكتب إلى مكتبة الكلية.