مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أسيوط

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور الآلاف من أهالي قرى ومراكز المحافظة.

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الأشقاء في دولة فلسطين، الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الغاشم، خلال الفترة الأخيرة.

توافد أهالي أسيوط للمشاركة في المؤتمر

شهدت شوارع مدينة أسيوط، توافد ومسيرات لأهالي أسيوط، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، واللافتات التي تدعم الرئيس، للمشاركة في المؤتمر الجماهيري.

وشددت الأجهزة الأمنية، من تواجدها بمحيط مقر المؤتمر الجماهيري، لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والتصدي لأي أعمال تخريبية.