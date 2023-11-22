عميد تربية الإسكندرية: إهداء مجسمات أكتوبر لمدارس حياة كريمة

تمكن طلاب وطالبات كليات التربية والتربية طفولة والتربية النوعية بجامعة الإسكندرية، من تصميم مجسمات مصغرة لتعليم تلاميذ المدارس الدور الوطني للحفاظ على أرض مصر، في تجربة مميزة أرادوا فيها تعليم التلاميذ مستغلين كافة حواسهم الإدراكية على أن يتم إهداء تلك المجسمات بعد انتهاء المعرض إلى مدارس حياة كريمة ومدارس بشاير الخير لمواصلة الهدف المرجو من هذه المجسمات.

وجرى الاتفاق مع الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، على إهداء تلك المجسمات بعد انتهاء المعرض إلى مدارس حياة كريمة ومدارس بشاير الخير لمواصلة الهدف المرجو من هذه المجسمات.

مد روح أكتوبر في نفوس الطلاب

ويقول الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، بالتنسيق مع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إنه جرى توجيه رياض الأطفال في الإسكندرية لتنظيم زيارات لتلك المرحلة من تلاميذ المدارس لمد روح أكتوبر في نفوسهم ولمعرفة كيف تم استرداد الأرض المصرية.

تعليم التلاميذ أهمية سيناء للمصريين

وأضاف عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معرض المجسمات عن انتصارات أكتوبر المجيدة، يختتم فعالياته غدا الخميس، يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع الأحداث التي تحدث في غزة وتأكيد القيادة السياسية المصرية على رفض التهجير القسري لأهالي غزة، وأن سيناء وطن المصريين الذين دفعوا دمائهم لاستردادها، لذا فهو غرس ثقافي هام في النشء الصغير.