عميد «تربية الإسكندرية»: مؤتمر الإدارة التربوية يثري العملية التعليمية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية، والذي عقد بمقر الكلية تحت عنوان «قيادة المؤسسات التعليمية: رؤى واتجاهات معاصرة»، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ولفيف من رجال التربية والتعليم بالإسكندرية.

عميد تربية الإسكندرية: المؤتمر فرصة لتطوير العملية التعليمية

وقال الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، إن المؤتمر أتاح الفرصة للحوار وتقديم أوراق علمية وبحوث أسهمت في إضافة عديد من الأفكار، وحثت الباحثين على التفكر وارتياد موضوعات جديدة في القيادة التعليمية.

وأوضح أن توصيات المؤتمر تضمنت محاور متعلقة بتطوير البحوث العلمية في مجال القيادة التعليمية، وأخرى تتعلق بتأهيل القيادات التعليمية في ضوء بعض الاتجاهات القيادية المعاصرة.

تعليم الإسكندرية: الكلية شريك في تأهيل القيادات التربوية

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في كلمته، إنّ كلية التربية شريك أصيل في تأهيل القيادات التربوية لمواجهة ثورة التكنولوجيا الحديثة، لصناعة قيادة واعية مسئولة يكون لها أكبر الأثر في نجاح العملية التعليمية والارتقاء بها، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في حل مشكلات المجتمع وتحقيق أهدافه، وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة بما يتلاءم مع أهداف العملية التعليمية من أجل تحسين أداء العنصر البشري.