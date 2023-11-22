«الأمم المتحدة للمرأة» تدعو لاستغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار

قالت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن كثيرأً من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة، وإن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يتزايد بشكل يدعو للقلق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء.

وتابعت المسؤولة الأممية أن المستوطنين يواصلون التعدي على الفلسطينيين، ونشجع جميع المانحين على مواصلة دعم غزة، ونواصل التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات للقطاع.

وأكدت أنه يجب استغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار عنه، وطالبت بتحقيق السلام العادل والشامل، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.