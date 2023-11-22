وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية ووحدة التصلب بمستشفى ديرب نجم

تفقد هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتأكد من وجود الأطباء والعاملين في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بدراسة مقترح توسعة غرفة التصنيف لزيادة عدد الأسرة بها إلى 4 أسرة.

زيادة عدد الأسرّة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات

وراجع مسعود، خطوط السير بغرفة الغرز لزيادة عدد الأسرة بها، لاستيعاب أكبر عدد من الحالات المترددة على الاستقبال، وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة التصلب المتعدد الجديدة MS بالمستشفى.

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، ومر على وحدة العناية المركزة للأطفال، التي تسع لعدد 16 سرير وبها 10 مرضى، وناظر الملفات الطبية للمرضى.

وتفقد وحدة التعقيم للتأكد من توافر كميات احتياطية من الآلات والأدوات المعقمة تكفي مدة 3 أيام عمل.

الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية

في نهاية الزيارة، ناقش مسعود مع إدارة المستشفى، في حضور مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، خطة العمل بالمستشفى، موجهًا بضرورة تطوير أداء الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية، وإجراء العمليات ذات المستوى الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.