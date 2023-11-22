«الصحة العالمية» تنعى موظفة استشهدت مع زوجها وطفلها و50 فردا من عائلتها

نعى الدكتور أحمد المنظري، المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ديما الحاج، موظفة لدى تعمل المنظمة، واستشهدت بشكل مأساوي جراء تعرُّض منزل والديها للقصف، وتوفي زوجها وطفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر، وأكثر من 50 فردا آخر من عائلتها، كانوا يبحثون معا عن ملاذ آمن.

من هي ديما الحاج؟

وأضاف في بيان مقتضب له، أن ديما الحاج انضمت إلى المنظمة في عام 2019 ضمن فريق رعاية الرضوح الذي تدعمه المنظمة في مركز إعادة بناء الأطراف في غزة، ونحن جميعا نشعر بالأسى لتلك الأخبار الصادمة، ونتقدم بأحر التعازي لعائلة ديما، وأصدقائها، وزملائها الباقين.

وأضاف: «وبينما تنفطر قلوبنا حزنا على فقدان زميلتنا وأسرتها، لا يمكننا أن نغفل طبيعة هذا الصراع العبثي، فما حدث يذكرنا بأنه لم تعد هناك بقعة واحدة آمنة للمدنيين في غزة اليوم، بمن فيهم زملاؤنا في المنظمة وسائر الزملاء في الأمم المتحدة، الذين يفقدون حياتهم وهو يحتمون بجدران منازلهم، وفي المخيمات، والملاجئ، والمدارس، بل وحتى أثناء تلقي الرعاية في المستشفيات».

وأكد أنه يجب أن يتوقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم، بمن فيهم النساء والأطفال الذين فاقت أعدادهم نصف عدد القتلى، فهؤلاء لم يرتكبوا إثما ليستحقوا تلك المحن التي لم يختاروها، ولا يمكن لعقل أن يتصورها.